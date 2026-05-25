【モデルプレス＝2026/05/25】タレントの平愛梨が5月24日、自身のInstagramを更新。自宅での焼き鳥の様子を公開し、話題となっている。【写真】41歳4児のママタレ「色とりどりで美味しそう」子どもと用意した“やきとりパラダイス”◆平愛梨、自宅での焼き鳥パーティーの様子を公開平は「お家でやきとりパラダイス」とつづり、写真を投稿。串に刺した鶏肉やオクラ、椎茸、ナスなどの野菜をお皿に並べ、味噌汁を器に入れた写真を公