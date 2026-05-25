4児の母・平愛梨、子どもと用意した自宅焼き鳥パーティー公開「お店屋さんみたいで楽しそう」「華やかな食卓」の声
【モデルプレス＝2026/05/25】タレントの平愛梨が5月24日、自身のInstagramを更新。自宅での焼き鳥の様子を公開し、話題となっている。
【写真】41歳4児のママタレ「色とりどりで美味しそう」子どもと用意した“やきとりパラダイス”
平は「お家でやきとりパラダイス」とつづり、写真を投稿。串に刺した鶏肉やオクラ、椎茸、ナスなどの野菜をお皿に並べ、味噌汁を器に入れた写真を公開している。
焼き鳥の準備をしているときに手伝いたいと言っていた子供達だったが、愛称「べべ」と呼ばれる三男だけ「ご機嫌にやってきて作り方を教えたら黙々と次から次に完成させる」と記し、「量があるから大変かなって思ったけど串に刺して焼いて塩ふったりタレをかけるだけだからとっても簡単で子供と一緒に作れて楽しかった」と報告。楽しそうに手伝いをする三男の姿も披露している。
この投稿には「お店屋さんみたいで楽しそう」「可愛いお手伝いさんですね」「華やかな食卓」「色とりどりで美味しそう」「アイデアが素敵」「幸せな家族時間ですね」などとコメントが寄せられている。
平は、サッカー日本代表でありFC東京に所属する長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
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【写真】41歳4児のママタレ「色とりどりで美味しそう」子どもと用意した“やきとりパラダイス”
◆平愛梨、自宅での焼き鳥パーティーの様子を公開
平は「お家でやきとりパラダイス」とつづり、写真を投稿。串に刺した鶏肉やオクラ、椎茸、ナスなどの野菜をお皿に並べ、味噌汁を器に入れた写真を公開している。
焼き鳥の準備をしているときに手伝いたいと言っていた子供達だったが、愛称「べべ」と呼ばれる三男だけ「ご機嫌にやってきて作り方を教えたら黙々と次から次に完成させる」と記し、「量があるから大変かなって思ったけど串に刺して焼いて塩ふったりタレをかけるだけだからとっても簡単で子供と一緒に作れて楽しかった」と報告。楽しそうに手伝いをする三男の姿も披露している。
◆平愛梨の投稿に反響
この投稿には「お店屋さんみたいで楽しそう」「可愛いお手伝いさんですね」「華やかな食卓」「色とりどりで美味しそう」「アイデアが素敵」「幸せな家族時間ですね」などとコメントが寄せられている。
平は、サッカー日本代表でありFC東京に所属する長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
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