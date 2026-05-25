フリーアナウンサーの新井恵理那さんが5月24日、自身のインスタグラムを更新。第一種普通自動車免許を取得したことを報告しました。【写真を見る】【 新井恵理那 】普通免許の取得を報告さっそく初運転に “ビクビク”する父親からのLINEに「いくつになっても子は子」新井さんは「おかげさまで、第一種普通自動車免許を取得しました〜‼︎やったーっっっ」と喜びをあらわにしました。 続けて、「実は数年前に