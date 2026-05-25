俳優の仲里依紗が5月20日、自身のYouTubeチャンネルを更新。本人の気さくでユーモラスな人柄が全開の長すぎるタイトルの動画で、ハワイでの購入品を紹介した。 （関連：【画像あり】ハイテンションでハワイの購入品を紹介し、息子と謎のダンスを踊る仲里依紗） 動画のタイトルは、「ハワイで爆買いしたやつ紹介するけどまじで無駄話しすぎて結局ターゲット購入品紹介になってて草だから第二弾もやるからみて