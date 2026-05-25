日本化学工業が鮮烈な上昇波を形成、７００円高はストップ高となる４６０５円まで駆け上がった。世界的なＡＩデータセンター新設・増設投資が加速している。そのなか、サーバーに搭載されるＡＩ半導体の周辺や通信ボード用として積層セラミックコンデンサー（ＭＬＣＣ）に高水準の需要が発生しており、村田製作所など世界的なサプライヤーが株価を急上昇させたのは周知の通りだ。そし