日本化学工業<4092.T>が鮮烈な上昇波を形成、７００円高はストップ高となる４６０５円まで駆け上がった。世界的なＡＩデータセンター新設・増設投資が加速している。そのなか、サーバーに搭載されるＡＩ半導体の周辺や通信ボード用として積層セラミックコンデンサー（ＭＬＣＣ）に高水準の需要が発生しており、村田製作所<6981.T>など世界的なサプライヤーが株価を急上昇させたのは周知の通りだ。そして、このＭＬＣＣ向けチタン酸バリウムを提供しているのが日本化であり、関連有力株として大口の投資マネーが波状的に流れ込んでいる。



前週２１日に野村アセットマネジメントが提出した大量保有報告書で、共同保有の形で日本化の株式５．４４％を保有していることが判明、保有目的は証券業務による保有も含まれおり、これが消費貸借契約の絡みであったことから「ショートスクイーズ（踏み上げ）誘発に伴い株価上昇を加速させている可能性がある」（中堅証券ストラテジスト）という見方も出ている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS