香港ジョッキークラブは５月２４日、チャンピオンズ＆チャターカップ・Ｇ１（香港・シャティン競馬場・芝２４００メートル）でロマンチックウォリアー（セン８歳、香港・ダニー・シャム厩舎、父アクラメイション）に騎乗したジェームズ・マクドナルド騎手を６月３日から１１日まで（香港開催３日間）の騎乗停止に加え、２０万香港ドル（約２４０万円）の過怠金を科したことを発表した。同騎手は残り３００メートル付近でディー