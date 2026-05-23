「巨人０−３阪神」（２３日、東京ドーム）阪神の先発・村上頌樹投手が自ら“悪夢”を払拭する今季初完投初完封で３勝目を挙げた。ヒーローインタビューでは開口一番、「先週あと１球のところで点を取られてしまったので。今日こそは、と思って投げていました」とコメントした。前回登板の１６日・広島戦（甲子園）では３−０の九回２死一、二塁で坂倉を追い込みながら適時打を許して降板となっていた。この試合も九回１死