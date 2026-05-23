「巨人０−３阪神」（２３日、東京ドーム）

阪神の先発・村上頌樹投手が自ら“悪夢”を払拭する今季初完投初完封で３勝目を挙げた。

ヒーローインタビューでは開口一番、「先週あと１球のところで点を取られてしまったので。今日こそは、と思って投げていました」とコメントした。

前回登板の１６日・広島戦（甲子園）では３−０の九回２死一、二塁で坂倉を追い込みながら適時打を許して降板となっていた。

この試合も九回１死から丸に安打を許しており、その場面を問われると「またかーと思いながらいました」と自虐コメントでスタンドを湧かせた。

それでも後続を断つと、マウンド上で激しく吠えた。「うまくリードしてもらったので良かったと思います」と笑顔を見せた。

立ち上がりから快投を続けていた。初回先頭の浅野は、ショート後方へ高々と飛球に打ち取ったはずだった。

しかし、ショート・木浪が打球を追い、センター・高寺、レフト・立石も落下点付近へ向かう。木浪が捕球体勢に入ったかと思われたが、ここで後ろを振り向く。すると、高寺が驚いた様子で捕球に向かったが間に合わず。痛恨のお見合いとなり、浅野は二塁へ。ポテンヒットの二塁打となった。

それでも後続を断って先制を阻止すると、二回以降は圧巻の投球を展開した。七回にはキャベッジ、吉川、ダルベックの中軸を３者連続で空振り三振に仕留めた。八回先頭の大城に一塁ベースに当たる安打を許すまで２１人連続で打ち取っていた。