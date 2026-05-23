「巨人０−３阪神」（２３日、東京ドーム）阪神が巨人相手に連勝しチームは４連勝。今季最多貯金１０とした。交流戦前最後のリーグ３連戦で早々と勝ち越しを決めた。敵地東京ドームでは今季４勝１敗となった。村上が３安打無失点、今季初完投初完封で３勝目。五回、ドラフト１位ルーキーの立石（創価大）が先制の２点適時を放ち、これがプロ初の決勝打になった。投手戦となった試合は五回に動いた。２死二、三塁で打席に入