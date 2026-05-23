俳優・矢野聖人の主演映画「心のパズル」の初日舞台あいさつが２３日、都内で行われた。解離性同一性障害をテーマに、心の多面性について描いた作品。赤いワンピースで登壇したのは、女優・佐伯日菜子（４９）。モデルとして活動後の１９９４年に映画「毎日が夏休み」で女優デビュー。９８年の映画「らせん」の貞子役で注目を集めた。近年は表舞台に登場しておらず、舞台挨拶も７年ほどごぶさた。スタイルの良さも変わらずで、