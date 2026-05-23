選手を押したり倒したりしてフォール勝ちに持ち込もうとする子どもたち＝２３日、三機ＭＩＲＡＩスポーツセンター大和子どもにプロレスの魅力を伝える「みんなでプロレス教室」が２３日、神奈川県大和市上草柳の三機ＭＩＲＡＩスポーツセンター大和で開かれた。小学生低学年ら１０人がレスラー気分で元気に体を動かした。同教室は大和市出身のプロレスラー・松田慶三さん（５０）が２０２２年に始め、１３回目。松田さんは神奈