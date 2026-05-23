22日、W杯に臨むイングランド代表メンバー26名が発表された。ハリー・ケインやデクラン・ライス、ニコ・オライリーらが代表入りとなる中で、フィル・フォーデンやコール・パーマー、ハリー・マグワイア、トレント・アレクサンダー・アーノルドらは選外となった。『Daily mail』では指揮官であるトーマス・トゥヘル監督がパーマーとフォーデン、2人のレフティをW杯メンバーに選ばなかった理由について言及した。「(パーマーについて