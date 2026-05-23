23日、インド・コルカタの空港で、専用機に搭乗するルビオ米国務長官（左）（AP＝共同）【ワシントン、ニューデリー共同】ルビオ米国務長官は23日、インドに到着した。26日までの日程で日本、米国、オーストラリア、インドの4カ国協力枠組み「クアッド」の外相会合に出席するほか、モディ首相らとの会談に臨む。トランプ政権は中国けん制や、インドと関係の深いイランへの圧力を見据え、ぎくしゃくするインドとの関係修復に乗り