井上が自己ワースト7失点で4敗目■阪神 7ー4 巨人（22日・東京ドーム）さすがに厳しい口調だった。巨人・井上温大投手は22日の阪神戦（東京ドーム）で4回10安打7失点と炎上、4敗目を喫した。杉内俊哉投手コーチが怒りを見せたのは結果だけではない。マウンド上で淡々と投げる姿に「僕は共感できない」と苦言を呈した。若き左腕の背信投球だった。初回、ドラフト1位・立石の左越え二塁打に許すと、森下の中前適時打、大山の6号2