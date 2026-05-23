「久しぶりなので、嬉しかったです」ロッテの西野勇士は前回登板の5月14日の日本ハム線、8回0/3・78球を投げ、5被安打、3奪三振、0与四球、2失点で24年9月28日の西武戦以来593日ぶりの白星を手にした。同日の日本ハム戦では、右打者に対していつもと攻め方を変えているように見えた。「基本はでも左右の揺さぶりはあると思うんですけど、もちろんデータもあったりするので、その日によって攻め方は変わると思いますが、深い