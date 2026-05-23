北日本は晴れますが、関東から西を中心に雲が広がりやすく、傘の出番となる所もあるでしょう。太平洋側を中心に所々で雨となり、関東も夜はにわか雨があるかもしれません。あすは北日本も天気が崩れそうなので、きょうの日差しを有効活用してください。前線の雨雲がかかる沖縄は、雨や風が強まり、激しく降る所もありそうです。朝の気温は、きのうよりやや低く、東京は１３℃前後と、上着が必要な寒さになりそうです。最高気温は、