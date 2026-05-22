来週のドル円相場は、米経済指標や原油価格の動向などから米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による利上げ観測が一段と強まるかどうかが焦点となりそうだ。予想レンジは１ドル＝１５８円００銭～１６０円５０銭。 ＦＲＢが２０日に公表した４月開催分の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨で、多くの当局者が利上げの可能性を容認する姿勢を示していたことが分かった。原油価格の高止まりはインフレ圧力につながること