全焼した住宅岡山・美咲町中垪和 21日夜、岡山県美咲町で住宅などが全焼した火事で、警察は自宅に放火した疑いで60代の男を緊急逮捕しました。 現住建造物等放火の疑いで緊急逮捕されたのは、岡山県美咲町中垪和の無職の男（61）です。 警察によりますと、男は21日午後9時半ごろ、自宅2階の自分の部屋に火をつけ、木造2階建ての住宅と隣接する納屋を全焼させた疑いが持たれています。 家には、男の他に父親（86