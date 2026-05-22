２２日の債券市場で、先物中心限月６月限は前日比変わらず。日銀の早期利上げ観測が広がるなか、この日実施された流動性供給入札がやや弱めと受け止められた。これを受け先物は午後に一段安となったが、その後は値を戻した。 流動性供給（第４５４回）入札（対象：残存期間５年超１１年以下）は、応札倍率は２．５１倍となり、前回（４月１６日）の３．０１倍を下回った。入札結果が明らかになると先物は売りに押されたが、