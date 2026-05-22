２０２１年の桜花賞などＧ１・３勝を挙げた白毛のソダシの妹になるマルガ（牝３歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モーリス）が放牧先での疾病により、死んでいたことが分かった。すでに競走馬登録は２１日に抹消されている。須貝調教師が５月２２日、明らかにした。同馬は姉ソダシと同じ白毛の馬体が目を引き、昨年７月の函館でのデビュー戦でレコードＶを飾った。その後は重賞や自己条件などを使ってきたが、その高い身体能力をなか