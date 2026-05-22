２０２１年の桜花賞などＧ１・３勝を挙げた白毛のソダシの妹になるマルガ（牝３歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モーリス）が放牧先での疾病により、死んでいたことが分かった。すでに競走馬登録は２１日に抹消されている。須貝調教師が５月２２日、明らかにした。

同馬は姉ソダシと同じ白毛の馬体が目を引き、昨年７月の函館でのデビュー戦でレコードＶを飾った。その後は重賞や自己条件などを使ってきたが、その高い身体能力をなかなか出し切れず。３月８日の３歳１勝クラスで７着の後、休養に入っていた。通算成績は５戦１勝。

レジェンドの武豊騎手＝栗東・フリー＝が主戦だったこともあり、デビューから新たな白毛のアイドル候補と注目を集めてきたが、あまりに早く、突然の別れとなった。

須貝調教師「ファンもたくさんいましたし、これからの成長を期待していただけにやりきれない気持ちです。ただ、繁殖としても厳しいということで、競走馬の宿命として受け止めなければいけないことでもあります。

思い入れも強かった馬ですから、本当に悲しい。天国で思い切り走り回りながら、きょうだいたちの活躍を見守り、応援してあげてほしいです。

ご冥福をお祈りいたします」