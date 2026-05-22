Dynabookは、若年層を中心に好評の13.3型モバイルノートPC「dynabook G／GS」シリーズに、Copilot＋PCに準拠した「dynabook G7」を新たにラインアップした。5in1コンバーチブルPC「dynabook V8／V6」は、CPUをインテル Core Ultra プロセッサー（シリーズ2）に刷新。6機種9モデルを5月22日から順次発売している。●毎日持ち歩ける「AI PC」dynabook G／GSシリーズは、約849gと圧倒的な軽さが特徴。薄さ17.7mmのスリム設計なが