女優の戸田恵梨香（37）が22日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。家族との時間について語った。戸田は20年12月に俳優・松坂桃李との結婚を発表し、23年に第1子出産を報告している。司会の黒柳徹子から家でハーブを育てていると振られ、戸田は「楽しいです。今パクチーとかレモンバームとかミントとかサンチュとか」と目を細めた。どんな料理を作るかとの問いには「最近はそのサンチュを使っ