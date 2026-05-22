【モデルプレス＝2026/05/22】女優の戸田恵梨香が22日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月曜〜金曜ひる1時〜）に出演。夫で俳優の松坂桃李とのエピソードを明かした。【写真】松坂桃李＆戸田恵梨香、結婚前の貴重2ショット◆戸田恵梨香、松坂桃李とのエピソード明かす“実家では毎週土曜日が餃子を食べる日だった”と振り返った戸田は「偶然、昨日も餃子だったんです」と口に。「シンプルに、ニラと長ネギと白菜と、うちは鶏ミンチで