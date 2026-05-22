戸田恵梨香、夫・松坂桃李の家庭での姿明かす エピソードに「素敵すぎ」「理想の夫婦」と反響続々
【モデルプレス＝2026/05/22】女優の戸田恵梨香が22日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月曜〜金曜ひる1時〜）に出演。夫で俳優の松坂桃李とのエピソードを明かした。
【写真】松坂桃李＆戸田恵梨香、結婚前の貴重2ショット
“実家では毎週土曜日が餃子を食べる日だった”と振り返った戸田は「偶然、昨日も餃子だったんです」と口に。「シンプルに、ニラと長ネギと白菜と、うちは鶏ミンチで」と餃子の具材を明かしつつ、実家でのルーティーンについて「毎週土曜日にやるっていうのは『家族みんなで1つのことを一緒にやろう』っていう、それを大切にしてたみたいで。『すごくめんどくさくて嫌だ』って思ってたんですけど、それも親になったら分かるなって。今『あぁ、そういうことだったんだ』って思います」と語った。
そして「今も家族と作れるので、いい時間になっていますね」とにっこり。MCの黒柳徹子から「どういう方たちと作るんですか？」と聞かれると、戸田は「夫と作っています」と回答。続けて黒柳が、松坂について「そういうのは積極的にやってくださる方なんですか？」と尋ねると、戸田は「そうですね。積極的に参加してくれてます」と明かしていた。
この放送を受け、視聴者からは「素敵すぎ」「理想の夫婦」「憧れ」「微笑ましい」などと反響が上がっている。
戸田と松坂は2020年に結婚。2023年5月には第1子の誕生を発表している。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
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【写真】松坂桃李＆戸田恵梨香、結婚前の貴重2ショット
◆戸田恵梨香、松坂桃李とのエピソード明かす
“実家では毎週土曜日が餃子を食べる日だった”と振り返った戸田は「偶然、昨日も餃子だったんです」と口に。「シンプルに、ニラと長ネギと白菜と、うちは鶏ミンチで」と餃子の具材を明かしつつ、実家でのルーティーンについて「毎週土曜日にやるっていうのは『家族みんなで1つのことを一緒にやろう』っていう、それを大切にしてたみたいで。『すごくめんどくさくて嫌だ』って思ってたんですけど、それも親になったら分かるなって。今『あぁ、そういうことだったんだ』って思います」と語った。
この放送を受け、視聴者からは「素敵すぎ」「理想の夫婦」「憧れ」「微笑ましい」などと反響が上がっている。
◆戸田恵梨香＆松坂桃李、2020年に結婚
戸田と松坂は2020年に結婚。2023年5月には第1子の誕生を発表している。（modelpress編集部）
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