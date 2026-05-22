ファンの思いが詰まったボートレース浜名湖のＳＧ「第５３回ボートレースオールスター」が２６日に開幕する。「静岡」「オールスター」となれば、この２人だ。４年連続６回目の出場となるボートレーサー・深谷知博（３８）とオールスター競輪１６年連続１６回の出場を誇る深谷知広（３６）。浜名湖オールスター開幕を前にＷ深谷対談が行われ、第１回は「フカヤトモヒロとの出会い」について語り合った。（全３回、進行＝星野あゆ