【川崎・登戸発】誰もが、さまざまな偶然が重なることで人生を形成している。それは人や事物との出会いであることもあれば、内面的なひらめき、外的なアクシデントなど、あらゆる事象の集積ではないかと思う。萩原千加子さんはご自身の転機となる出来事が起こったときに「神が動いた」と感じ、人生を「神の意志に委ねる」とお話しになった。でも、それは受け身一方ではなく、自身も主体的に動いた結果のようにも思える。勝手な解釈