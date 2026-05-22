坂口健太郎が主演する10月スタートのドラマ『kiDnap GAME』（フジテレビ系）に、韓国を代表する人気俳優イ・ジュンギらアジアの実力派俳優陣が出演することが解禁となった。【写真】イ・ジュンギを起用したカッコいい『kiDnap GAME』ビジュアル本作は、香港、韓国のパートナーとともに、日本と海外複数都市で撮影が行われ、すでに18の国と地域で放送・配信が決定している大型プロジェクトドラマ。アジア7都市で同時多発誘拐