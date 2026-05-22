◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト3-1巨人（21日、神宮球場）ヤクルトの丸山和郁選手はこの日「9番・ライト」で出場。2回に1アウト2塁でファーストゴロを打ったあと、3回の守備で交代となりました。その後球団から「右ハムストリングの張り」と発表され、今後医療機関を受診する方向です。丸山選手はここまで30試合で打率.358と好調。試合後、池山隆寛監督は「以前もずっと彼の体調・状態をみながら出場だったんだけど、長引かないこ