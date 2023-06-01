接点のなかったエンタメとの出会いをつくる、新たなチケットサブスクサービスの形を取材しました。誘導員に案内され、終演後の劇場内にやってきたのは、先ほどまでここでミュージカルを鑑賞していたお客さんたち。すると目の前に現れたのは、そのミュージカルの舞台に立っていた主役の2人。観客：かなりこちらから見ると衝撃的でわぁって思うシーンだったんですけど。主役：あれが大変というか、きつくて…。新たなエンタメとの出