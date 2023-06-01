乃木坂46梅澤美波（27）の卒業コンサートが21日、「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」の3日目公演として東京ドームで行われた。グループに捧げた9年8カ月のアイドル人生。メンバーからもファンからも確たる信頼を得た3代目キャプテンは、大切な後輩に思いをつなぎ、最後の最後まで凜（りん）とした姿でステージに立った。「今日は私の乃木坂46人生を全てをここにぶつけます！ありったけの感謝を届けます！」。梅澤のあふれんばかりの思い