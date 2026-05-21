最大9人乗りも設定！ シンプル装備だけど独特なパッケージとは？近年の自動車市場では、ユーザーがクルマに求める役割も多様化しています。快適装備やデザイン性を重視する流れがある一方で、仕事や物流を支える「実用車」としての価値が改めて見直される場面も増えてきました。特に商用モデルは、華やかな新型車ほど話題になることは少ないものの、長く使える耐久性や積載性を重視するユーザーから安定した支持を集めています