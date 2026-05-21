最大9人乗りも設定！ シンプル装備だけど独特なパッケージとは？

近年の自動車市場では、ユーザーがクルマに求める役割も多様化しています。快適装備やデザイン性を重視する流れがある一方で、仕事や物流を支える「実用車」としての価値が改めて見直される場面も増えてきました。

特に商用モデルは、華やかな新型車ほど話題になることは少ないものの、長く使える耐久性や積載性を重視するユーザーから安定した支持を集めています。

【画像】超いいじゃーん！ これがダイハツ斬新「“9人乗り”ちいさなバン」の姿です！ 画像を見る！（10枚）

そうしたなかでダイハツは2026年3月に、「グランマックス カーゴ」を同年7月中旬で生産終了すると公式ホームページ上で明らかにしました。

グランマックスは2007年に登場しました。もともとはインドネシア市場向けに開発された多目的バンであり、実用性を重視した設計が特徴です。その後、日本ではトヨタ「タウンエース」や「ライトエース」として展開され、2020年にはダイハツブランドのグランマックスカーゴが導入されました。

さらに2024年秋には一度生産終了が発表されたものの、安全性能の向上などを実施したうえで、2025年6月に販売が再開されるという経緯もありました。この動きからも、一定の需要が継続して存在していたことがうかがえます。

ボディサイズは全長4045mm、全幅1655mmと比較的コンパクトにまとめられていますが、全高は最大1930mmに達しており、室内には十分な空間が確保されています。

都市部の狭い道路でも扱いやすいサイズ感を維持しながら、多くの荷物を積載できることは、このモデルの大きな魅力といえるでしょう。

そんなグランマックス カーゴですが、インドネシア市場では用途に応じた複数の仕様が用意されています。

荷室を重視した「ブラインドバン」、荷台を備えた「ピックアップ」、そして多人数乗車に対応する「ミニバス」など、多彩なラインアップが展開されています。

なかでも特徴的なのが「グランマックス ミニバス」です。最大9人乗りに対応し、後部には横向きの補助席を配置する独特なレイアウトが採用されています。

快適性よりも輸送効率を重視した構造であり、多くの人を一度に運ぶことを優先した設計思想が反映されています。

エクステリアも非常に機能的です。装飾を抑えたシンプルなデザインを採用しながら、厚みのあるフロントバンパーや14インチホイールを装備しています。

さらに最低地上高は日本仕様より15mm高く設定されており、舗装状態の悪い道路や冠水した路面など、厳しい環境での走行にも配慮されています。

インテリアについても、華やかさより実用性を重視した仕上がりとなっています。収納スペースが効率よく配置されているほか、ドリンクホルダーなど細かな部分にも使い勝手を高める工夫が見られます。

日常業務や長時間使用を前提とした設計であり、使い続けることで便利さを実感できるモデルです。

搭載されるエンジンは1.3リッターと1.5リッターの直列4気筒エンジンで、いずれも5速MTと組み合わされています。

特に1.5リッターモデルには電子パワーステアリングが採用され、狭い場所でも扱いやすい仕様となっています。突出した高性能を追求したモデルではありませんが、日常的な輸送や業務用途には十分な性能を備えています。

価格面も大きな特徴のひとつです。インドネシアでは1億8040万ルピア（約161万円 ※2026年5月下旬時点）から2億3335万ルピア（約208万円）という価格帯で販売されており、日本の一般的なミニバンと比較すると導入しやすい水準となっています。

実用性と価格のバランスに優れていることが、多くのユーザーから支持される理由といえるでしょう。

日本では快適装備や先進機能を重視する傾向が強く見られますが、海外では「必要なものを確実に運ぶ」という合理性が高く評価される市場も少なくありません。グランマックスは、まさにその価値観を象徴する存在です。

2026年7月中旬をもって日本向け現行モデルの生産は終了となりますが、このクルマが長年支持されてきた理由は明確です。

実用性や耐久性を徹底的に追求してきたからこそ、多くの地域で必要とされ続けてきました。

グランマックスが築いてきた“働くクルマ”としての価値は、今後も変わらず語り継がれていきそうです。