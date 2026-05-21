女優の由美かおる（75）が21日、TBSラジオ「ヤーレンズの＃ふらっと」（隔週木曜前8・30）にゲスト出演し、代表作の時代劇ドラマ「水戸黄門」にまつわるエピソードを語った。69年にTBSで放送を開始し、昨年からBS−TBSに移った長寿作品。由美はゲスト出演の後、かげろうお銀役でレギュラーに昇格した。お風呂でのお色気シーンで、お茶の間を楽しませた。初代の東野英治郎さんから、5代目の里見浩太朗まで、5人の歴代黄門様と