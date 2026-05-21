５月１７日の京都３Ｒの落馬事故で負傷した岩田康誠騎手＝栗東・フリー＝が５月２１日、日本ダービー（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）に登録しているアスクエジンバラ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父リオンディーズ）に引き続き騎乗する予定と明かした。この日退院して栗東トレセンを訪れた岩田康騎手は、落馬によるけがが右鎖骨骨折で、１９日に患部にプレートを入れる手術を受けたと説明。２３日から調教への