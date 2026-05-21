イラン情勢で加速したガソリン不足などをきっかけに、南米ボリビアで大統領の辞任を求める抗議活動が激化し、首都の一部が麻痺しています。【映像】「これはクーデターだ」労働者らの抗議が激化首都ラパスでは1日のメーデーをきっかけに中道右派政権への抗議活動が激しくなり、3週間が経ったいまも継続しています。多くは左派を支持する労働者で、イラン情勢で不足するガソリンを求めて市民が数キロメートルの列をつくるなか、