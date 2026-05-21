京都府高野連は２１日、京都市内で会見を行い、第１０８回全国高校野球選手権京都大会の日程を発表した。７月４日に、わかさスタジアム京都で開会式を行い、同日に開幕。決勝は２７日に同球場で予定している。大会には７６校７１チームが参加予定で、抽選会は６月２０日に行われる。春季大会上位８校をシードとして２回戦から出場する（１位・龍谷大平安、２位・立命館宇治、３位・京都外大西、４位・東山、ベスト８・京都