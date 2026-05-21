◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-巨人（21日、神宮球場）巨人のスタメンが発表されました。7連勝中の巨人は前回19日のヤクルト戦からレフトを変更し、若林楽人選手がスタメン出場。キャベッジ選手はベンチスタートとなりました。3連投し前回ベンチ外だったライデル・マルティネス投手がベンチ入りし、前回セーブをあげた大勢投手はベンチメンバーから外れました。岸田行倫選手がスタメンマスクをかぶり田中将大投手とバッテリーを組