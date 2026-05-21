吉田麻也がカタールW杯以来、約4年ぶりの代表招集となった日本サッカー協会（JFA）は5月21日、5月31日に国立競技場で開催されるアイスランド代表戦に臨む日本代表において、MF鎌田大地（クリスタル・パレス）が不参加となり、DF吉田麻也（LAギャラクシー）を新たに招集すると発表した。鎌田は5月27日にラージョ・バジェカーノ（スペイン）とのUEFAカンファレンスリーグ（ECL）の決勝戦を控えている影響もあり、31日のアイスラ