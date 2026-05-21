吉田麻也がカタールW杯以来、約4年ぶりの代表招集となった

日本サッカー協会（JFA）は5月21日、5月31日に国立競技場で開催されるアイスランド代表戦に臨む日本代表において、MF鎌田大地（クリスタル・パレス）が不参加となり、DF吉田麻也（LAギャラクシー）を新たに招集すると発表した。

鎌田は5月27日にラージョ・バジェカーノ（スペイン）とのUEFAカンファレンスリーグ（ECL）の決勝戦を控えている影響もあり、31日のアイスランド戦には出場しないが、6月2日に国内でチームに合流する予定。合流後はチームと共にメキシコへ向かい、遠征に帯同する。

一方で、現在37歳の吉田は、2022年のカタール・ワールドカップ以来の招集となった。5月25日にチームへ合流し、アイスランド戦当日の5月31日まで帯同する予定となっている。森保一監督は、元主将のの招集について「吉田麻也選手の日本代表へのこれまでの功績と貢献に敬意を表して、今回招集させていただくことにしました」と説明。「快諾してくれた吉田選手の日本代表に対する思いのバトンをしっかりと受け取り、ワールドカップに繋げる活動にしたいと思います」と、アイスランド戦に向けて意気込んだ。

日本代表は31日に国立競技場でアイスランド代表と対戦する。北中米ワールドカップ（W杯）に向けた強化を図るなか、元主将である吉田の経験がチームにどのような影響を与えるか、そして鎌田不在で臨む戦いぶりに注目が集まる。（FOOTBALL ZONE編集部）