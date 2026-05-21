松沢成文氏（資料写真）日本維新の会の松沢成文氏（参院神奈川選挙区）は２１日の参院外交防衛委員会で、横浜港にある米軍施設「横浜ノース・ドック」（横浜市神奈川区）を閉鎖計画のある日産追浜工場（横須賀市）の跡地に移転させる計画を提案した。「松沢先生らしい壮大なお話だ」と感想を述べた小泉進次郎防衛相（衆院１１区）は「米軍として（ノースドックの）返還の予定はないと説明を受けている」などと距離を置いた。松