動画配信サービス「U-NEXT」で、ドラマシリーズ『ディア・イングランド／逆境からのキックオフ』が6月1日午前9時より全4話一挙独占配信される。サッカーの母国・イングランド代表を再建した実在の監督、ガレス・サウスゲートの軌跡を描く実話ベースのヒューマンドラマで、日本語吹替版には安元洋貴、八代拓、田村睦心ら豪華声優陣が参加する。【動画】W杯開幕前に観たい！イングランド代表再生の実話ドラマ予告編本作は、2024