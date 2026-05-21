2児の母で歌手の浜崎あゆみ（47）が、引き締まったウエストがあらわになったリハーサル風景を公開し、反響が寄せられている。【映像】“ぴっちぴち”息子の服を着た浜崎あゆみや引き締まったウエストこれまでにもInstagramで、「息子用の120（cm）です！素で自分のと思って着たらぴっちぴちでした」とコメントしキッズサイズのTシャツを着てトレーニングに励む動画や、ダンサーにおなかをつままれている姿など、日常の様子を公