歌手の島谷ひとみ（45）が21日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。音楽番組のイメージを変えた大物芸人について語った。18歳だった1999年に演歌歌手としてデビューした島谷。ポップス転向後の2002年、「ヴィレッジ・シンガーズ」のカバー曲「亜麻色の髪の乙女」の大ヒットで、NHK「紅白歌合戦」にも4年連続出場した。デビュー当時のイメージ戦略について「実際のところ、広島県の島育ちで方