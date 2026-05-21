「お気に入りのカードを飾りたいけれど、スリーブだけだと折れや傷が気になる」「ケースに入れると今度は入れ替えが面倒で、結局しまい込んだまま…」。ダイソーには、2枚まとめて収納できて、入れ替えも簡単なカードケースがあります。お気に入りの絵柄をしっかり見せながら保管したい人にオススメです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：マグネットカードローダー（2連、透明）価格：￥220（税込）サイズ（約）：166mm×