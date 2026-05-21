１８日、乾隆時代の芸術的特徴を再現した「宝碩流光−故宮博物院蔵乾隆時期文物特別展」の展示。（上海＝新華社配信）【新華社上海5月21日】中国上海市の奉賢博物館で18日、「宝碩流光−故宮博物院蔵・乾隆時期文物特別展」が始まった。北京・故宮博物院の所蔵品から書画や磁器、玉器、服飾、宗教器物など121件（組）を厳選して展示。器物に込められた民族の知恵、中国と外国の文化融合に焦点を当て、中国の伝統文化を広め、歴