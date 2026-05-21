【ききみみ 音楽ハンター／杉本ラララ・第1回】1年前とは見た目も人生も激変したミュージシャンがいる。男性シンガー・ソングライター、杉本ラララだ。インスタグラムのフォロワーは2000人から10万人超に跳ね上がり、ライブチケットは即完売。ソニーとメジャー契約し、5月13日に全4曲収録のEP「死ぬとき笑えるように」を発売し、J-WAVEのレギュラー番組もゲットした。今、もっとも勢いのある異色の注目株を大阪市内で直撃。4回に