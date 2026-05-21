映画俳優のジャン・レノが、離婚した2人の妻について言及した。【映像】離婚した妻と子どもたち現在、自身の半生を語る一人舞台『らくだ』で来日中のジャン・レノは、5月19日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。3人目の妻でモデルのゾフィア・モレノさんとテレビで初共演した。3度の結婚を経験し、それぞれの妻との間に2人ずつ、47歳から14歳まで6人の子供がいるジャン・レノ。現在の妻であるゾフィアさんとは20