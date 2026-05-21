日常生活で使える！心理学から見た相手を説得する方法とは 人はどのように説得されるのか 説得とは、自分とは異なっている、相手の考えや態度を変えようと働きかけることです。これはおもに４つの過程で成り立ちます。まずは、送り手側の発信が相手の注意を引くこと。次にこちらのメッセージが相手に理解されることです。ここで、情報が相手にとって価値を持つものと思われれば、次の受容へと繋がっていきます。なお、こ